Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве России по настольному теннису

Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на первенстве России по настольному теннису. Они получили два золота, одно серебро и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, сразу три медали получила Есения Широкова. Она завоевала два золота в парном зачете вместе со Златой Тереховой из Свердловской области, а также в смешанном зачете в паре с Алексеем Самохиным из Оренбургской области. Девушка также выиграла серебро в одиночном разряде.

«Спасибо огромное моему тренеру Светлане Федосеевой, без нее я бы уже давно ментально сломалась и проиграла. Она ставит меня на правильный путь буквально за минуту», — поделилась эмоциями Есения Широкова.

Сборная Подмосковья также получила бронзу в командном турнире среди юниоров.

Соревнования проходили в Архангельске с 31 марта по 7 апреля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».