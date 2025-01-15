Подмосковье выиграло пять медалей на первенстве России по фехтованию

Подмосковные спортсмены выиграли пять наград на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. Они получили золотые, серебряные и бронзовые медали.

Как рассказали в региональном Минспорте, золото получил женский квартет «Московская область — 1», составе которого выступили Анастасия Забелина, Юлия Полозова, Софья Цушко и Лилиана Черчесова.

Серебряную медаль получили Максим Александров, Аркадий Кардава, Артем Карпунин и Георгий Хамицаев в составе команды «Московская область — 3», а бронзовую — Константин Бартенев, Илья Лобыкин, Богдан Новак и Антон Чеботарев в составе «Московская область — 1».

В индивидуальных соревнованиях третье место заняли Богдан Новак и Анастасия Забелина.

Соревнования прошли с 11 по 20 января в Орле. В них участвовали более 700 спортсменов из 35 регионов.