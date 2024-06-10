Подмосковье выиграло 5 медалей на международном детском фестивале гандбола

Подмосковье выиграло медали на детском фестивале гандбола. Спортсмены получили два золота и три бронзы.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучшие результаты показали воспитанники Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска и спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Чехова.

«Наша команда провела соревнования без поражений. На групповом этапе мы не испытали особых проблем и уверенно выиграли три игры. Самый напряженный матч получился за выход в финальную тройку против краснодарцев, которых мы обыграли. Эта победа позволила команде продолжить борьбу за медали фестиваля», — рассказал главный тренер «СШОР по игровым видам спорта» отделения Чехова Станислав Кочергин.

Бронзу получили гандболисты Спортивной школы «Лидер-1» из Егорьевска и спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Протвина.

В этом году в турнире участвовали более 175 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Фестиваль прошел в Тольятти с 1 по 7 июня.

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