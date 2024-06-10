Подмосковье выиграло 5 медалей на международном детском фестивале гандбола

Фото: МБУДО СШОР №10 "Олимп" г.о. Тольятти

Подмосковье выиграло медали на детском фестивале гандбола. Спортсмены получили два золота и три бронзы.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучшие результаты показали воспитанники Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска и спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Чехова.

«Наша команда провела соревнования без поражений. На групповом этапе мы не испытали особых проблем и уверенно выиграли три игры. Самый напряженный матч получился за выход в финальную тройку против краснодарцев, которых мы обыграли. Эта победа позволила команде продолжить борьбу за медали фестиваля», — рассказал главный тренер «СШОР по игровым видам спорта» отделения Чехова Станислав Кочергин.

Бронзу получили гандболисты Спортивной школы «Лидер-1» из Егорьевска и спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Протвина.

В этом году в турнире участвовали более 175 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Фестиваль прошел в Тольятти с 1 по 7 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Прикрытый терроризм. Запад готовится оправдывать преступления Украины

Балетная пачка, кеды и футболка. Лучшие образы на выпускной бал — 2024

Раскол не за горами. Почему единство Германии оказалось под угрозой

Лихач на Maserati не стал извиняться. Главное о ДТП под Можайском

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте