Подмосковье выиграло 46 медалей на первенстве ЦФО по боксу

Подмосковные спортсменки выиграли 46 медалей на первенстве ЦФО по боксу. Они получили 23 золотые, 10 серебряных и 13 бронзовых наград.

Золотые медали получили Дарья Калачева, Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Софья Блажина, Полина Спирина, Ангелина Ротань, Дарья Панова, Елизавета Семенова, Алина Педченко, Алена Артамонова, Кристина Невмянова, Мария Орил, Владислава Силина, Кира Леонова, Арина Гридчина, Ксения Егоркина, Алиса Назаренко, Ксения Вишневская, Анастасия Соснова, Елизавета Чернова, Надежда Журавлева, Фатима Тагибекова и Елизавета Алейникова.

Серебро — Ирина Лаврентьева, Арина Варсанян, Александра Соколова, Виктория Климова, Алсу Ахматянова, Арина Лебедева, Кира Жолудева, Алена Дузенко, Федора Еремеева и Елена Баранова.

Бронзовыми призерами стали Александра Иванова, Ульяна Шакалова, Александра Старик, Ольга Берникова, Анастасия Машкова, Софья Зайцева, Анфиса Арзамазова, Софья Карамзина, Кристина Григорьева, Мария Пушина, Карина Пашалы, Зара Мулдашева и Валентина Жилина.

Спецприз «За лучшую технику» достался Карине Бабаназаровой, Ксении Вишневской и Кристине Невмяновой, «За волю к победе» — Алене Артамоновой. Киру Леонову признали лучшим боксером турнира.

Сборная региона также выиграла восемь путевок в финал летней спартакиады молодежи России.

Соревнования проходили в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» с 3 по 8 марта в Ельце. В них участвовали 210 спортсменок из 17 регионов.