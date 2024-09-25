Подмосковье выиграло 4 медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

На всероссийском турнире памяти заслуженного тренера РСФСР по греко-римской борьбе Мягаса Сахабутдинова представители Подмосковья завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В весовой категории до 67 килограммов победил Мингиян Горяев. Он одолел в финале спортсмена из Ростовской области Рабила Аскерова. Эта победа закрепила его в составе сборной России и дала право на участие в международных соревнованиях.

Также бронзовые медали получили Дорджи Шунгурциков, Дзамболат Габеев и Георгий Габеев.

Турнир проходил с 18 по 23 сентября в Казани и собрал более 600 спортсменов из 70 регионов России. Соревнования состоялись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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