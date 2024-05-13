Подмосковье выиграло 4 медали на соревнованиях по маунтинбайку | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:03 Подмосковье выиграло 4 медали на соревнованиях по маунтинбайку ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на международных и всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту памяти старшего тренера по маунтинбайку Игоря Герасимова. Они получили одно золото и три серебра.

Как рассказали в Минспорте региона, золото в возрастной категории 13-14 лет получил Алексей Гиманов. Серебро среди юношей 15-6 лет выиграл Кирилл Серяков.

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Второе место также заняли Александра Ушакова и Даниил Осипов.

Соревнования прошли 12 мая в деревне Юкки Ленинградской области.

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