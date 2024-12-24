Подмосковье выиграло 4 медали на международном турнире по восточным единоборствам

Представители Московской области выиграли четыре медали на международных соревнованиях по восточным боевым единоборствам «Молодежный чемпионат СНГ». В копилке Подмосковья два золота, серебро и бронза.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в категории юноши до 14 лет первые места заняли Артем Литвиенко и Байтур Ирисалиев. В этой же категории третье место занял Михаил Колобов.

Алина Кочкина стала обладательницей серебряной медали. Девушка выступала в категории юниорки 15-17 лет. Международный турнир проходил с 20 по 22 декабря в Минске. За два дня свое мастерство продемонстрировали 540 спортсменов из России, Белоруссии, Алжира, Польши и Молдавии.