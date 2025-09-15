Подмосковье выиграло 3 медали на всероссийских соревнованиях по конному спорту

Представительницы Московской области стали призерами и победителями двух главных турниров сезона по конному спорту — первенстве и чемпионате России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

На первенстве страны по выездке Яна Белякова из Красногорска выиграла золотую медаль, набрав 72,420 балла и опередив ближайшую соперницу из Санкт-Петербурга на 0,215 балла. В командных соревнованиях по выездке первое место также заняла сборная Московской области: Яна Белякова, Варвара Бушуева из Отрадного и Софья Седакова из Подольска. Всадницы набрали 136,641 балла, на 2,693 больше, чем команда из Санкт-Петербурга.

На чемпионате России по троеборью бронзовую награду получила Дарья Селиваненко из Солнечногорска, набрав 46,3 балла.

Напомним, первенство России проходило с 9 по 15 сентября в деревне Горки Сухаревские Дмитровского округа, а чемпионат России — с 10 по 14 сентября в Свердловской области. Оба турнира организовали в рамках государственной программы «Спорт России».