Подмосковье выиграло 3 медали на турнире за Кубок России по пулевой стрельбе

Фото: ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

Спортсмены из Московской области выиграли три медали на Кубке России по пулевой стрельбе. В копилке региона два золота и бронза.

Антон Аристархов занял первое место в дисциплине «пистолет пневматический 10 метров». Помимо этого, вместе с Егором Моисеевым и Дмитрием Бондарем спортсмен взошел на первую ступень пьедестала в дисциплине «пистолет пневматический 10 метров, командные соревнования».

Софья Никулина и Антон Аристархов завоевали бронзовую награду в составе смешанной пары. Они стреляли из пневматического пистолета на дистанцию десять метров.

Напомним, чемпионат и Кубок России по пулевой стрельбе проходит с 17 по 27 июня в Дмитровском округе в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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