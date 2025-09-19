Подмосковье выиграло 3 медали на первенстве России по гребному спорту

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Они завоевали одно серебро и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, серебро получил тандем Анастасии Середа и Анны Кореневской из Коломны. Они выступали в дисциплине «двойка без рулевого». Первыми стали соперницы из Москвы, а замкнули тройку спортсменки из Калужской области.

В «четверке без рулевого» бронзу выиграла команда, в составе которой были Милина Романова, Ксения Чернышова, Александра Оленина и Ксения Чуркина.

Также третье место заняла сборная, в которую вошли Полина Лифантьева, Елизавета Литвиненко, Полина Белова, Мария Макарова, Софья Крутикова, Валерия Леонидова, Алена Бузыкина, Дарья Ковалева и Анна Русскова.

Соревнования проходили с 15 по 19 сентября в Ростове-на-Дону в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее дуэт Оксаны Ганичевой и Анны Кореневской стал бронзовым призером чемпионата России в дисциплине «двойка без рулевого».