Подмосковье выиграло 3 медали на Играх БРИКС по фехтованию

Фото: Оргкомитет Игр БРИКС

Представители Московской области выступили на Играх БРИКС по фехтованию. В копилке Подмосковья золото, серебро и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Георгий Бруев занял первое место в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах. ​Рапиристка Анна Соловьева стала второй, уступив в финале олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой. Еще одна представительница Московской области, Яна Егорян, стала бронзовым призером в соревнованиях саблисток.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 19 по 22 июня. Участниками соревнований стали свыше четырех тысяч человек из 90 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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