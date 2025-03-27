Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по бобслею и установило рекорд

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на чемпионате России по бобслею. Они завоевали два золота и одно серебро.

Золотую медаль получил тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. Второе место заняла подмосковная пара Степана Дубинко и Александра Ефимова.

Лучший результат в стартах четырехместных экипажей показала команда команде Ростислава Гайтюкевича.

Во втором заезде «четверок» подмосковные бобслеисты установили новый рекорд России, показав исторический результат — 4,75 секунды.

«Гонка была просто сумасшедшая. Старт в четверках превзошел все наши ожидания и ожидания тренеров. Я очень рад, даже несмотря на ошибки в прохождении трассы. Рад также, что сезон завершился. Сезон для нас сложился средне, но его окончание стало приятным украшением всего года», — поделился Ростислав Гайтюкевич.

Соревнования проходили с 20 по 26 марта в Сочи в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».