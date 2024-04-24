Подмосковье выиграло 26 медалей на чемпионате России по единоборству | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:47 Подмосковье выиграло 26 медалей на чемпионате России по единоборству Фото сборной Московской области по восточному боевому единоборству

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Представители Московской области заняли первые места в общекомандных зачетах на чемпионате России по восточному единоборству в дисциплине «сито-рю». В копилке Московской области шесть золотых, шесть серебряных и 14 бронзовых наград.

Помимо этого, на первенстве России спортсмены из Подмосковья взяли 12 золотых, десять серебряных и 21 бронзовую награду. При этом тренер сборной Московской области Андрей Поляков удостоился премии «Тренер года» в дисциплине «сито-рю».

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Напомним, чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю проходили с 17 по 22 апреля в Лобне.

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