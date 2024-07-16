Подмосковье выиграло 20 наград на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике для глухих

Подмосковная сборная выиграла 20 медалей на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Спортсмены получили 12 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды.

Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях по легкой атлетике участвовали более 300 спортсменов из 40 областей России и Белоруссии. Подмосковье представили 14 человек.

Золотые медали на чемпионате получили Виктория Аксенова, Александр Кузьменко, Роман Ерофеев, Диана Куликова, Ирина Ткачева. В рамках первенства лучший результат показали Тимофей Шувалов и Егор Кащавцев.

Серебро получили Роман Ерофеев, Диана Куликова, Алексей Ельников, Тимофей Шувалов, Даниил Осипов и Егор Кащавцев.

Бронзу получили Егор Кащавцев и Алексей Ельников.

Соревнования прошли в Саранске с 10 по 15 июля.

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