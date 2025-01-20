Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийском турнире по велокроссу

Представительницы Московской области Софья Пантеева и Александра Белова выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по велокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Софья Пантеева выступала в возрастной группе 13-14 лет. Девушка завоевала серебряную медаль. Александра Белова заняла третье место в состязаниях среди спортсменок 15-16 лет. Еще одна представительница Московской области Дарья Картинина стала четвертой в группе 17-18 лет.

Напомним, всероссийские соревнования по велокроссу среди девушек, юниорок и женщин проходили 18–19 января в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.