Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийском турнире по прыжкам в воду

Спортсменки из Московской области взяли две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, посвященных памяти заслуженного тренера России Ларюшкина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

В прыжках с трехметрового трамплина третье место заняла Елизавета Кузина из Электростали. Первые две позиции достались участницам из Санкт-Петербурга и Свердловской области. Еще одну бронзу в копилку региона принесла Татьяна Картушева, также представляющая Электросталь. Она стала третьей в прыжках с вышки высотой пять, 7,5 и десять метров. Победительницами в этой дисциплине стали спортсменки из Москвы.

Соревнования проходили в Электростали с 20 по 23 ноября 2025 года по федеральной программе «Спорт России».