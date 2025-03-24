Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку
Подмосковные спортсменки выиграли две награды на первом этапе Кубка России и всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайк. Они завоевали золото и бронзу.
Как сообщили в региональном Минспорте, Александра Ушакова из Краснознаменска выиграла золотую медаль в дисциплине «короткий круг». Она опередила соперниц из Чувашской республики.
Софья Пантеева из Сергиева Посада получила бронзу в «кросс-кантри, короткий круг». Неделей ранее на всероссийских соревнованиях велосипедистка завоевала серебро в гонке с выбыванием.
Турниры прошли в поселке Архипо-Опиповка в Краснодарском крае в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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