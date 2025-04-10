Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку

Подмосковные спортсменки выиграли две медали на втором этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту. Они получили одно золотую и одну серебряную медали.
Велогонщина Александра Ушакова из Краснознаменска выиграла на втором этапе турнира и стала победителем Кубка России в дисциплине «гонка с выбыванием». Она опередила соперниц из Чувашской Республики и Челябинской области.
На всероссийских соревнованиях в дисциплине «гонка с выбыванием» серебро получила Софья Пантеева из Сергиева Посада.
Турнир прошел в поселке Псебай Краснодарского края с 8 по 9 апреля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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