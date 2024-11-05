Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу

Подмосковные спортсмены выиграли две награды на Кубке России по брейкингу. Они завоевали золотую и серебряную медали.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую медаль в дисциплине «брейкинг» среди женщин в возрастной группе 19+ получила Александра Вавилкина-Качанова. Она опередила соперниц из Кемеровской области и Москвы.

Серебро среди мужчин получил Александр Бакаржиев. Он обыграл спортсмена из Москвы.

Соревнования прошли с 1 по 3 ноября в Москве на базе Гимнастического центра Ирины Виннер.