Подмосковье выиграло 2 медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу

Подмосковные спортсмены выиграли две награды на Кубке России по брейкингу. Они завоевали золотую и серебряную медали.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую медаль в дисциплине «брейкинг» среди женщин в возрастной группе 19+ получила Александра Вавилкина-Качанова. Она опередила соперниц из Кемеровской области и Москвы.
Серебро среди мужчин получил Александр Бакаржиев. Он обыграл спортсмена из Москвы.
Соревнования прошли с 1 по 3 ноября в Москве на базе Гимнастического центра Ирины Виннер.
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