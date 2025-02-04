Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве России по фехтованию на шпагах

Фехтовальщики из Подмосковья завоевали золото и бронзу на первенстве России среди кадетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Илья Лобыкин одержал восемь побед, в финале обыграв Елисея Писарева из Санкт-Петербурга. Поединок был напряженным, но в решающий момент Лобыкин выиграл со счетом 15:10.

Егор Смирнов после шести побед дошел до полуфинала, где уступил Писареву со счетом 8:15, завоевав бронзу.

Напомним, соревнования проходят в Волгограде с 2 по 9 февраля. В личном зачете участвовали 224 шпажиста, а 4 февраля пройдут командные бои. Турнир организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».