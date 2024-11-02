Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве России по бобслею
Подмосковные бобслеисты выиграли две награды на первенстве России. Они завоевали две серебряные медали.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, на вторую ступень пьедестала встали Анастасия Дудкина и Анастасия Курышева. Они уступили соперницам из Краснодарского края.
Вторым также финишировал дуэт Степана Дубинко и Данила Курилина.
Первенство прошло с 26 по 31 октября в Сочи.
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