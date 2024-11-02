Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве России по бобслею

Подмосковные бобслеисты выиграли две награды на первенстве России. Они завоевали две серебряные медали.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, на вторую ступень пьедестала встали Анастасия Дудкина и Анастасия Курышева. Они уступили соперницам из Краснодарского края.

Вторым также финишировал дуэт Степана Дубинко и Данила Курилина.

Первенство прошло с 26 по 31 октября в Сочи.