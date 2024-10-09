Подмосковье выиграло 2 медали на международных соревнованиях по тхэквондо

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые медали на международном турнире по тхэквондо среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

В мужской категории до 63 килограммов победил Идар Багов, одолевший сербского бойца. Среди женщин в весе до 49 килограммов золото взяла Милана Бекулова из Подмосковья, выиграв финал у соотечественницы.

В ведомстве отметили, что сборная России заняла первое место в общем зачете: семь золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Напомним, турнир Montenegro Podgorica Open проходил с 4 по 7 октября 2024 года в Черногории и собрал участников из 20 стран.

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