Подмосковье выиграло 2 бронзы на соревнованиях по синхронному плаванию

Сборная Подмосковья выиграла две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Они проходили с 8 по 12 марта в Самаре в рамках федеральной программы «Спорт России». Всего в них участвовали более 300 человек.

Как рассказали в региональном Минспорте, в состав сборной вошли воспитанницы СШОР по водным видам спорта.

В дисциплине «соло» среди девочек до 13 лет Екатерина Ефремова заняла третье место. Победу одержала представительница Республики Татарстан, а второе место досталось спортсменке из Самарской области.

Еще одну бронзу в дисциплине «группа» среди девушек 13–15 лет завоевала команда Московской области-1 в составе Маргариты Антоновой, Эллины Гайнуллиной, Софии Игошиной, Елизаветы Карповой, Маргариты Ковалевой, Дарьи Леоненко, Анастасии Лукьяненко, Анастасии Михайловской, Ксении Калининой и Ульяны Ковтун. Они уступили соперницам из Республики Татарстан и Самарской области.