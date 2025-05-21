Подмосковье выиграло 140 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по грэпплингу

Сборная Подмосковья выиграла 140 медалей на чемпионате ЦФО по грэпплингу в Орле. Этот результат стал лучшим среди 17 регионов округа.

Сборная выиграла 68 золотых, 42 серебряные и 30 бронзовых наград. Такой результат помог занять два первых места общекомандного зачета среди 17 регионов.

Московскую область представили борцы из Красногорска, Мытищ, Коломны, Наро-Фоминска, Раменского, Серпухова, Лыткарина, Подольска и Домодедова.

Турнир стал отборочным на первенство и чемпионат России. В результате спортсмены Подмосковья получили 110 путевок.