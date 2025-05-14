Подмосковье выиграло 13 медалей на всероссийском турнире по настольному теннису

Спортсмены из Подмосковья выиграли 13 медалей на всероссийских соревнованиях по настольному теннису. В категориях до 16 лет они заняли все призовые места. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди юниорок победила Марьяна Кузнецова, а среди юниоров — Дениз Якын. Серебро взяли Алина Савостикова и Леон Власов, а бронзу — Софья Афанасьева и Тимофей Уляшев.

В возрастной группе до 20 лет Карен Чопурян стал чемпионом в мужском одиночном разряде, а Анастасия Россихина — бронзовым призером в женском. В смешанных парах Марьяна Кузнецова и Дениз Якын выиграли золото, а Чопурян с партнершей из Новосибирска заняли третье место.

По итогам соревнований сборная Московской области завоевала четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Кроме того, Карен Чопурян и Марьяна Кузнецова выполнили норматив мастера спорта. Напомним, в турнире участвовали более 250 теннисистов из 23 регионов страны. Спортивное событие проходило в Барнауле с 11 по 13 мая по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».