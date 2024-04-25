Подмосковье выиграло 13 медалей на всероссийском турнире по гребле | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:52 Подмосковье выиграло 13 медалей на всероссийском турнире по гребле Федерация гребного спорта России

Читать 360 в

Подмосковные гребцы завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях «Донская регата». В копилке Московской области шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Спортсмены отлично показали свое мастерство в таких дисциплинах, как: «Одиночка легкий вес 2000 метров», «Двойка без рулевого женщины 2000 метров», «Четверка без рулевого юниорки 2000 метров», «Четверка без рулевого мужчины 2000 метров», «Восьмерка с рулевым юниорки 2000 метров» и других.

Реклама

Всероссийские соревнования по гребному спорту среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок до 23 лет проходили с 17 по 22 апреля в Ростове-на-Дону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».