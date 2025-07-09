Подмосковье выиграло 12 медалей на международном турнире по конному троеборью

Спортсмены из Подмосковья завоевали 12 медалей на Евразийских играх и чемпионате СНГ по конному троеборью. В копилке региоан три золотые, семь серебряных и две бронзовые награды. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Золото выиграли Герман Сердечнов из Химок, а также Диана Мартынова и Александра Гальцова из Одинцова. Серебро получили Виктория Возняк из Одинцова, Софья Евдокимова из Истры, Сергей Васильев, Василиса Маврина, Валерий Мартышев и Елизавета Михеева из Химок.

Бронза досталась — Лидии Сауленко и Александре Гальцовой из Одинцова.

Соревнования проходят в «Maxima Park» — одном из крупнейших конноспортивных комплексов России в Дмитровском округе. Сначала прошли выступления троеборцев, а с 10 по 13 июля стартуют соревнования по выездке. Победителей определят 10, 12 и 13 июля. Финальная часть — конкур — состоится с 17 по 20 июля. Здесь разыграют медали в личных и командных зачетах, включая категории «Любители» и «Ветераны».

В турнире участвуют сборные из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В составе судейской коллегии — специалисты из Венгрии, Словении, Тайваня и Белоруссии.