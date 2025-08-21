Подмосковье выиграло 11 медалей на всероссийском турнире по пулевой стрельбе

Команда Московской области выступила на всероссийских соревнованиях «Открытый Кубок страны по пулевой стрельбе», завоевав 11 медалей: два золота, три серебра и шесть бронзовых наград. Особенно отличился Антон Аристархов из Химок, который стал победителем в личных и парных дисциплинах, а также завоевал серебро на малокалиберном пистолете.
Медали также достались Виолетте Бирюковой, Андрею Ананьеву, Ольге Веретельниковой, Елене Липе, Диане Даниловой, Софье Никулиной, Тимуру Берлинскому и другим спортсменам региона. Подмосковные команды успешно выступили в женских и мужских командных соревнованиях, заняв призовые места в нескольких дисциплинах.
В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья уточнили, что соревнования проходили с 11 по 20 августа 2025 года в селе Игнатово Московской области по госпрограмме «Спорт России».
Ремонт бассейна и помещений провели в спортшколе «Олимп» в Лосино-Петровском
Калининградца задержали за зверское убийство знакомых в Нижнем Новгороде
Педагоги из Королева поучаствовали в областном форуме по профориентации школьников
Подмосковная Система-112 обработала более 1,1 млн вызовов в пожарную охрану
Силы МЧС приступили к тушению пожара в районе Камышового шоссе в Севастополе
Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса в Сочи
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте