Подмосковье выиграло 11 медалей на всероссийском турнире по пулевой стрельбе

Фото: Стрелковый союз России

Команда Московской области выступила на всероссийских соревнованиях «Открытый Кубок страны по пулевой стрельбе», завоевав 11 медалей: два золота, три серебра и шесть бронзовых наград. Особенно отличился Антон Аристархов из Химок, который стал победителем в личных и парных дисциплинах, а также завоевал серебро на малокалиберном пистолете.

Медали также достались Виолетте Бирюковой, Андрею Ананьеву, Ольге Веретельниковой, Елене Липе, Диане Даниловой, Софье Никулиной, Тимуру Берлинскому и другим спортсменам региона. Подмосковные команды успешно выступили в женских и мужских командных соревнованиях, заняв призовые места в нескольких дисциплинах.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья уточнили, что соревнования проходили с 11 по 20 августа 2025 года в селе Игнатово Московской области по госпрограмме «Спорт России».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте