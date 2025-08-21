Подмосковье выиграло 11 медалей на всероссийском турнире по пулевой стрельбе

Команда Московской области выступила на всероссийских соревнованиях «Открытый Кубок страны по пулевой стрельбе», завоевав 11 медалей: два золота, три серебра и шесть бронзовых наград. Особенно отличился Антон Аристархов из Химок, который стал победителем в личных и парных дисциплинах, а также завоевал серебро на малокалиберном пистолете.