Подмосковье выиграло 10 медалей на первенстве России по плаванию | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:31 Подмосковье выиграло 10 медалей на первенстве России по плаванию Всероссийская федерация плавания

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Сборная Московской области завоевала десять наград на первенстве России по плаванию. В копилке Подмосковья восемь серебряных и две бронзовые медали. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Виктория Миронова взяла серебро по итогам заплывов баттерфляем на 50, 100 и 200 метров. Виктория Таранникова трижды заняла второе место в плавании брассом на 50, 100 и на 200 метров.

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Евангелина Шейнина стала серебряным призером в заплыве на 50 метров и бронзовым — на 100 метров.

Виктория Миронова, Виктория Таранникова, Евангелина Шейнина и Анастасия Зинченко в составе сборной региона заняли второе место в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием.

Напомним, соревнования проходили с 22 по 26 апреля в Краснодаре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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