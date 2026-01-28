Подмосковье выходит в лидеры по сбору макулатуры в рамках «БумБатла»

Продолжается очередной сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», организованной автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты». Акция проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Министерства природных ресурсов России. В соревновании участвуют детские сады, школы, вузы, колледжи, а также компании и промышленные предприятия.

Ключевым критерием оценки активности станет количество собранной макулатуры. Подмосковье остается в числе лидеров, наращивая темпы сбора вторичного сырья.

«Жители Подмосковья, предприятия и организации, экоактивисты принимают самое активное участие в Акции, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — По последним данным организаторов, Подмосковье по количеству собранной макулатуры вышло на второе место, вслед за Москвой, опередив Санкт-Петербург».

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте [БумБатл](https://бумабатл.национальныепроекты.рф/), оповестить будущих участников (коллег), собранное сырье взвесить, сфотографировать и заполнить форму в личном кабинете участника на сайте акции, приложив акт о сдаче вторсырья.