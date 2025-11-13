Подмосковье выделит почти 150 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2025 году

В 2025 году Московская область планирует направить 146 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. Около 60 миллиардов поступят из федерального бюджета.

Наибольшая часть расходов — 105 миллиардов рублей — будет сосредоточена в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Он объединяет несколько ключевых направлений развития — строительство и ремонт дорог, создание комфортной городской среды, обеспечение жильем и модернизацию коммунальных систем.

Помимо этого, значительные инвестиции предусмотрены на программы, связанные с поддержкой детей и молодежи (13 миллиардов), семей (12 миллиардов) и развитием здравоохранения (13 миллиардов).

По данным на 1 ноября, Подмосковье освоило 103 миллиарда рублей, что составляет 70% от годового плана. Из этой суммы 49 миллиардов рублей — федеральные средства, использование которых достигло 82%.

Среди проектов, которые реализованы в полном объеме, — «Беспилотные авиационные системы», «Кадры» и «Эффективная и конкурентная экономика». Высокие показатели также у направлений «Экологическое благополучие» (86%) и «Семья» (81%).

Министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков отметил, что ключевой задачей региона остается не просто расходование средств, а достижение ощутимых результатов.

«Поэтому мы оцениваем работу по трем ключевым ориентирам: выполнение стратегических задач, реальные позитивные сдвиги для людей и, что крайне важно, оценка самих жителей», — пояснил он.