Подмосковье выделит еще 55 млн рублей на поддержку предпринимателей в 2025 году

С 1 февраля сумму денежной выплаты на открытие бизнеса в Подмосковье увеличили до 180 тысяч рублей. На эту меру поддержки предпринимателей из бюджета региона выделили более 55 миллионов рублей.

В Московской области работает кадровый центр, который помогает организовать самозанятость, составить бизнес-план, зарегистрировать компанию, а также предлагает единовременную финансовую помощь.

«Наши жители все чаще открывают свое дело в социально значимых и полезных направлениях, таких как спортивные секции, юридические консультации, кабинеты косметологии, а также пункты выдачи заказов», — уточнил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

Для получения консультации желающие могут обратиться в Кадровый центр Подмосковья через сайт или по номеру телефона 8 (496) 763-04-13.