Подмосковье выделит еще 4 млрд рублей на поддержку многодетных в 2025 году

Подмосковье направит свыше четырех миллиардов рублей на поддержку многодетных семей в 2025 году. Оформить льготный статус и получить меры поддержки можно через «Госуслуги» .

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, для многодетных семей предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки. Они помогают решать жищищные вопросы, предоставляют льготы в культурных и образоватлеьных учреждениях и многое другое.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, всего в регионе проживают более 113 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 365 тысяч ребят.

«Каждый пятый ребенок региона из большой многодетной семьи. Помощь семьям с детьми — очень важное направление социального развития. В следующем году мы предусмотрели в бюджете более четырех миллиардов рублей для поддержки многодетных», — сообщила она.

В министерстве добавили, что самой востребованной мерой поддержки стал бесплатный проезд в общественном транспорте и ежегодная вышлата на школьную форму. Ее размер составляет до 10 тысяч рублей.

С этого года в регионе также ввели новую льготу — семьи, которые ожидают получение змельного участка, могут получить компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, все многодетные могут бесплатно посещать музеи и выставки.