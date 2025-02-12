Подмосковье выделит более 330 млн рублей на экстренную соцпомощь жителям

Попавшие в трудную жизненную ситуацию жители Подмосковья могут получить экстренную социальную помощь. В этом году на такую поддержку направили более 330 миллионов рублей.

Выплату предоставляют инвалидам, а также при потере работы или утрате имущества при пожаре или в результате аварии, напомнили в региональном Минсоцразвития.

«В нашем регионе на выплату экстренной социальной помощи в бюджете предусмотрено более 330 миллионов рублей. Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями. В прошлом году выплаты получили почти 40 тысяч жителей региона», — сказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Размер выплаты зависит от конкретной ситуации. Так, в трудной жизненной ситуации сумма поддержки составляет до 10 тысяч рублей. При утрате имущества в пожаре можно получить до 50 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что экстренную помощь оказывают один раз в год. Оформить ее можно на «Госуслугах».