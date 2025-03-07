Подмосковье выделит 8 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в 2025 году

Госпрограмма «Сельское хозяйство Подмосковья» направлена на развитие аграрного сектора региона. Она направлена на увеличение производства, улучшение инфраструктуры и поддержку фермеров. В 2025 году на эти цели в Московской области выделят 7,8 миллиарда рублей.

Большая часть бюджета — 5,5 миллиарда рублей — пойдет на развитие сельхозпроизводства и переработки. Средства направят на поддержку животноводства, элитного семеноводства, производство молока и овощей, а также на покупку техники и строительство хранилищ.

Также в регионе реализуют подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Она ориентирована на улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры и повышение доступности торгового обслуживания на сельских территориях. Финансовое обеспечение подпрограммы в 2025 году составит 0,4 миллиарда рублей.