Подмосковье выделит 8 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в 2025 году

Госпрограмма «Сельское хозяйство Подмосковья» направлена на развитие аграрного сектора региона. Она направлена на увеличение производства, улучшение инфраструктуры и поддержку фермеров. В 2025 году на эти цели в Московской области выделят 7,8 миллиарда рублей.
Большая часть бюджета — 5,5 миллиарда рублей — пойдет на развитие сельхозпроизводства и переработки. Средства направят на поддержку животноводства, элитного семеноводства, производство молока и овощей, а также на покупку техники и строительство хранилищ.
Также в регионе реализуют подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Она ориентирована на улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры и повышение доступности торгового обслуживания на сельских территориях. Финансовое обеспечение подпрограммы в 2025 году составит 0,4 миллиарда рублей.
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