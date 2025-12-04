Подмосковье выделит 255 млн рублей на исполнение наказов жителей в 2026 году

Московская областная дума одобрила закон о дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на ближайшие три года. Это произошло на 124-м заседании регионального парламента.

Председатель областной думы Игорь Брынцалов отметил, что документ систематизирует и закрепляет меры, направленные на выполнение наказов, поступающих в напрямую от жителей региона.

«Запросы мы получаем либо при личных встречах, либо в обращениях, поступивших в думу. Принятый закон — это действенный механизм, позволяющий воплощать инициативы жителей в жизнь, а значит — повышать качество и комфорт жизни в Подмосковье. На реализацию 309 мероприятий в 2026 году предусмотрено 255 миллионов рублей», — уточнил спикер парламента.

В утвержденный перечень вошли 215 мероприятий по линии социальной политики, 83 — в области здравоохранения и 11 — в сфере образования.

Среди конкретных проектов значится выделение пяти миллионов рублей на закупку оборудования для Химкинской больницы, полутора миллионов — на приобретение аппаратуры для колледжа «Энергия», а также 1,8 миллиона — на оргтехнику, обустройство игровых зон и беседок для центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский».