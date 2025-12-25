Подмосковье выделит 217 млрд рублей на развитие образования в 2026 году

Подмосковье направит 217 миллиардов рублей на развитие сферы образования в 2026 году. В Министерстве экономики и финансов уточнили, что средства распределят по нескольким ключевым направлениям.

Доступность образования

Основную часть бюджета, 196 миллиардов рублей, выделят на общее образование. Эти средства обеспечат бесплатные учебники, питание в школах, содержание детских садов, а также развитие дополнительного образования.

Кроме того, деньги направят на внедрение новых технологий в учебный процесс и поддержку учителей.

Более 162 миллиардов из этой суммы в виде целевых субвенций получат муниципалитеты для гарантированного обеспечения бесплатного дошкольного, школьного и дополнительного образования.

В Подмосковье делают ставку на здоровую конкуренцию и поощрение лучших. Для этого действуют гранты школам-лидерам и стимулирующие выплаты директорам.

Особое внимание уделяют и поддержке молодых специалистов.

Развитие талантов и профориентация

Регион сохраняет статус одного из лидеров по доступности дошкольного образования. Компенсация части родительской платы, помощь частным детским садам и создание новых мест — все это позволяет поддерживать высокий уровень охвата.

Около 1,5 миллиарда рублей инвестируют в работу с одаренными детьми. Программа включает стипендии и гранты победителям олимпиад, а также развитие регионального центра по выявлению и поддержке талантов.

Почти 19 миллиардов рублей выделили на развитие среднего профессионального и высшего образования. В колледжах и техникумах обновляют учебные мастерские и корпуса, а также активно внедряют федеральный проект «Профессионалитет».

Ключевую роль играет Центр опережающей профессиональной подготовки, который помогает студентам выбирать самые востребованные специальности и строить индивидуальную образовательную траекторию.

Не останется без внимания и повышение квалификации педагогов. На базе специализированных центров Подмосковья учителя смогут освоить современные методики работы. На эти цели в 2026 году планируется направить около миллиарда рублей.