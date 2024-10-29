Подмосковье выделит 137 млрд рублей на строительство соцобъектов в 2025 году

Новые подстанции и посты скорой медицинской помощи появится в Ступине, Можайском и Ленинском городских округах, а также поликлиники в Нахабине, Королеве и Одинцове, в Звенигороде и Дубне. На эти цели в рамках реализации программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» регион выделит порядка 137 миллиардов рублей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, один из главных запросов жителей Подмосковья — это доступность социальных объектов.

«Всем хочется, чтобы рядом с домом были и поликлиника, и школа, и детский сад. И чтобы они были современными и комфортными. Строительство новых и капремонт старых учреждений — составляющая одной госпрограммы», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что около 51 миллиарда рублей из этих средств выделят на строительство и ремонт объектов здравоохранения. порядка 9,7 миллиарда рублей запланировано на 2025 год на строительство большой областной больницы в Балашихе.

«Новое учреждение, открытие которого планируется в 2027 году, очень ждут жители региона, оно будет оказывать медуслуги населению всей Московской области. Общая стоимость больницы составит порядка 22 миллиардов рублей», — заключил спикер регионального парламента.