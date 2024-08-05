Свыше 400 компаний Подмосковья подали заявки на субсидии для покупки оборудования

Прием заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования завершился в Московской области. В этом году претендентами на данную меру поддержки стали 409 компаний. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что сумма заявок превысила миллиард рублей.

По словам Зиновьевой, в течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от представителей бизнеса региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования.

По ее словам, победителя определят в конце августа. Напомним, в рамках субсидий предприниматели могут возместить до пяти миллионов рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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