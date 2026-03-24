Подмосковье выделило еще 114 млн рублей на поддержку гражданских инициатив

Грантовый конкурс для некоммерческих неправительственных организаций начался в Подмосковье. В этом году общая сумма субсидий превысит 114 миллионов рублей, рассказали в региональном Министерстве информации и молодежной политики.

Поддержку можно получить по четырем направлениям: культура и искусство, социальная защита, молодежная политика и волонтерская деятельность. Как рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе, за пять лет реализации программы финансирование получили более 200 социально значимых проектов.

«Каждый такой проект — это реальные изменения в жизни жителей Подмосковья. В этом году мы также приглашаем НКО к участию!» — сказала она

Максимальный размер гранта составляет пять миллионов рублей. Средства можно направить на зарплату сотрудников, организацию мероприятий, закупку оборудования, аренду и другие цели.