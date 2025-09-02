Подмосковье выделило более 3 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжает помогать местным аграриям. Сейчас уже перечислили более 63% запланированных на год средств.

С начала 2025 года предприятия АПК получили свыше 3,6 миллиардов рублей по 19 видам субсидий. Полностью финансируются программы поддержки производства картофеля и овощей, элитного семеноводства, мясного животноводства, сельского туризма и других направлений. Также деньги идут на племенное животноводство, молочное производство, страхование животных, проведение агротехнических мероприятий и компенсацию процентов по инвестиционным кредитам. Ежегодно помощь получают около 300 сельхозпроизводителей области.

В ведомстве отметили, что молочное животноводство остается одним из приоритетных направлений. В этом году на развитие молочного производства и племенного животноводства выделили более 2,5 миллиарда рублей. Всего на поддержку агропромышленного комплекса Подмосковья в 2025 году предусмотрено шесть миллиардов рублей по 36 направлениям. Подробности о субсидиях можно узнать на сайте «Мой АПК».