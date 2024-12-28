Подмосковье выделило 7 млрд рублей на развитие культуры и туризма в 2025 году

Основные цели госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» — увеличение посещаемости культурных мероприятий, поддержка творческих проектов, а также улучшение сохранности объектов культурного наследия. В 2025 году на эти цели из бюджета региона предусмотрено 7,3 миллиарда рублей.

Часть финансирования программы направлено на подпрограмму «Развитие музейного дела», включая реставрацию и оснащение музеев, усадеб и исторических объектов. На эти задачи в 2025 году выделят 1,8 миллиарда рублей.

В Министерстве экономики и финансов Московской области сообщили, что помимо этого, в подмосковных парках круглогодично проводят концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия и конкурсы, популяризирующие активный отдых. Расходы на эти мероприятия также учли в госпрограмме.

Еще около 300 миллионов рублей направят на модернизацию библиотек, развитие книжного дела и литературные премии.