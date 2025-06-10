Подмосковье выделило 675 млрд рублей на социальную и культурную сферы за год

В 2024 году в Подмосковье больше половины всех бюджетных расходов направили на медицину, образование, соцподдержку, культуру, спорт, а также на строительство и ремонт социальных объектов. Всего на эти сферы направили 675 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

Почти 230 миллиардов рублей направили на работу более 1,6 тысячи учреждений. Это на 18 миллиардов больше, чем в 2023 году. Основная причина роста — повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы.

На строительство и капитальный ремонт школ, больниц и других социальных объектов выделили 146 миллиардов рублей — почти на 20% больше, чем годом ранее. Работы прошли примерно на 380 объектах.

Все меры соцподдержки в 2024 году профинансировали в полном объеме. Помощь получили более 2,5 миллиона жителей области. Кроме того, ввели новые выплаты — например, компенсацию за аренду жилья учителям и соцработникам, деньги вместо земли многодетным семьям и другие меры поддержки.