Подмосковье выделило 45 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:09 Подмосковье выделило 45 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей Unsplash

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Около 110 тысяч многодетных семей Московской области пользуются различными льготами и мерами поддержки. На эти цели в Подмосковье предусмотрено около 45 миллиардов рублей.

«В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тысяч электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

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Электронный формат удобен тем, что он всегда под рукой. Многодетные родители Сергиева Посада оформили 300 электронных удостоверений с начала года. Удостоверение позволяет подтвердить льготный статус для предоставления скидок в магазине, бесплатного посещение музеев, парков и выставок.

Подать заявку на оформление документа можно по ссылке.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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