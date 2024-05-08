Подмосковье выделило 400 миллионов рублей на выплаты для новорожденных | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:20 Подмосковье выделило 400 миллионов рублей на выплаты для новорожденных Unsplash

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Около 20 тысяч семей Подмосковья получили выплаты на новорожденных с начала года. Их общая сумма превысила 400 миллионов рублей.

«Размер выплаты фиксирован — 20 тысяч рублей. Также родители, по-прежнему, могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор „Я родился в Подмосковье“», — уточнила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Набор «Я родился в Подмосковье» включает в себя более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка. Если родители выбирают выплаты, то они поступят на счет проактивно в течение десяти дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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