Подмосковье выделило 4 миллиарда рублей на ремонт детсадов в 2024 году

Программа по строительству и капитальному ремонту детских садов продолжается в Подмосковье. В Мособлдуме отметили, что на эти цели в 2024 году выделили свыше 14 миллиардов рублей.

«Дети должны получать качественное образование с самых малых лет, и что важно — в современных условиях и с использованием передового оборудования», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в текущем году в Подмосковье в стадии проектирования и строительства находится 29 детских садов, уже 11 из них откроются в этом году. Помимо этого, в 26 учреждениях ведется капитальный ремонт, 23 из которых заработают к 1 сентября.

Брынцалов проконтролировал работы на двух объектах в Реутове — строящийся детский сад в ЖК «Самоцветы Мира» и ремонтирующееся дошкольное образовательное учреждение на улице Строителей. Готовность детсада в жилом комплексе достигла 65%.

«Инженерные работы у нас на стадии завершения. Разведены все кабеля, электрика, водоснабжение. Сейчас мы перешли к отделочным работам, красим игровые группы, производим монтаж потолка, светильников», — подчеркнул генеральный директор компании генподрядчика Сергей Громыко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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