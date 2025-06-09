Подмосковье выделило 250 млн рублей на устранение стихийных свалок в лесах

С начала года в лесах Подмосковья выявили 180 стихийных свалок общим объемом 3,2 тысячи кубометров. Больше всего мусора обнаружили в Солнечногорске, Химках и Балашихе.

С 2022 года полномочия по организации уборки в лесах переданы муниципалитетам. На эти цели в этом году выделили почти 250 миллионов рублей из регионального бюджета. Лесничие выявляют навалы мусора и контролируют ход и результат уборки.

«Наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — рассказал исполняющий обязанности председателя регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.

Он добавил, что в прошлом году в лесах убрали 864 свалки объемом более 23,4 тысячи кубометров.