Подмосковье выделило 158 миллиардов рублей на национальные проекты в 2023 году

Расходы бюджета Подмосковья на нацпроекты составили 158 миллиардов рублей в 2023 году. В Министерстве экономики и финансов региона уточнили, что это 98% от плана.

Больше всего средств в 2023 году направили на нацпроект «Безопасные качественные дороги», «Образование», а также «Жилье и городская среда». В ведомстве уточнили, что в число лидеров по реализации вошли «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе. По его словам, уже удалось погасить долги по зарплате на два миллиарда рублей благодаря участию прокуратуры и областного правительства.

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