Подмосковье выдало 60 субсидий предпринимателям для выхода на маркетплейсы

Подмосковные предприниматели заключили более 60 соглашений на получении субсидии по продвижению своей продукции при выходе на маркетплейсы в этом году. Владельцы компаний и самозанятые могут получить региональную поддержку до 500 тысяч рублей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, предприниматели могут компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и доставку. Он отметил, что пандемия коронавируса полностью изменила рынок, и покупатели сейчас предпочитают заказывать товары в интернете.

«Мы понимаем, что найти здесь своего покупателя, особенно начинающим предпринимателям, зачастую непросто. Поддержка со стороны региона помогает сделать это быстрее и с меньшими затратами», — пояснил Брынцалов.

Участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов, а подать заявку на получение поддержки можно в течение года на региональном сайте госууслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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