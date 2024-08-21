Подмосковье возглавило рейтинг регионов России по количеству проектов ИЖС

В Минжилполитики Подмосковья рассказали, что в регионе на данный момент 1418 проектов ИЖС. На втором месте по стране находится Москва (1163 проектов), на третьем — Ленинградская область (634 проектов).

«В Подмосковье строится много частных домов. Только в 2023 году введено 7,7 миллиона „квадратов“ индивидуального жилья, план на этот год — 7,5 миллиона. Этому способствует последовательная политика региона по созданию благоприятных условий для жилищного строительства», — отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

«С начала года количество доступных для строительства проектов частных домов на суперсервисе строим.дом.рф выросло в три раза и уже превысило три тысячи. А количество подрядных организаций, оказывающих услуги по домостроению, достигло 2,5 тысячи», — подчеркнул управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

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